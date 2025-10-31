Alex Jimenez, il Bournemouth passa già al riscatto: le cifre

Anthony Ferrara · Pubblicato il 31 Ottobre 2025 · Aggiornato il 31 Ottobre 2025

Il Bournemouth, sorprendente squadra di quest’avvio della Premier, sarebbe pronto al riscatto del cartellino di Alex Jimenez; le cifre

ALEX JIMENEZ CIFRE RISCATTO BOURNEMOUTH – Il 30 giugno è ancora lontanissimo, ma una società è già pronta a concludere un affare con il Milan condotto nelle ultimissime ore della sessione estiva 2025. Si tratterebbe del Bournemouth, squadra assoluta rivelazione di quest’avvio di Premier League e seconda forza del campionato inglese con 18 punti conquistati nelle prime nove partite. Ad Alex Jimenez, in particolare, sono stati sufficienti pochi allenamenti per convincere Andoni Iraola, tecnico delle Cherries, a puntare sulla propria velocità e tecnica di base su un versante di destra che viaggia a mille. Il riscatto del cartellino dello spagnolo, da parte del club britannico, appare già una formalità.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, infatti, la società inglese avrebbe già avviato i colloqui con il Diavolo per ottenere il cartellino del classe 2005 a titolo definitivo, segno inequivocabile della soddisfazione del Bournemouth per le prestazioni dello spagnolo. Calciatore eclettico, in grado di fornire la scossa alla squadra con accelerazioni e scorribande sugli esterni, Jimenez ha già convinto tutti della bontà dell’operazione.

Stando a quanto appreso, dunque, le Cherries dovrebbero versare altri 18,5 milioni di euro nelle casse rossonere entro il 30 giugno, data indicata nell’accordo quale termine ultimo per concludere l’affare a titolo definitivo. Il ventenne terzino ha già iscritto a referto sei presenze in Premier League adattandosi, sin da subito, a un calcio molto diverso rispetto quello italiano. Tre gialli rimediati nel corso delle prime tre presenze, ma anche tanta personalità: Jimenez ha già conquistato la fiducia del Bournemouth, club pronto a passare da Milano per il riscatto.

