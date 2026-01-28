Alex Jimenez e il Milan, è finita: il Bournemouth pronto al riscatto

Il Bournemouth, club che ha rilevato il cartellino di Alex Jimenez in prestito in estate, sarebbe pronto al riscatto del terzino: le cifre

ALEX JIMENEZ BOURNEMOUTH RISCATTO – Rossonero nel recente passato, ma anche nel prossimo futuro. In un campionato totalmente diverso, però. Alex Jimenez, ex terzino del Milan proveniente dal Real Madrid e spesso impiegato nel corso della passata stagione da Sergio Coincecao, avrebbe convinto il Bournemouth a procedere con il riscatto del cartellino ai 18,5 milioni di euro pattuiti in estate. Secondo quanto riferito da Tuttosport, le Cherries intenderebbero versare la somma restante per rendere lo spagnolo un calciatore di proprietà del club britannico ben oltre il 30 giugno 2026. E il classe 2005 ha impiegato pochissime partite per convincere il Bournemouth a puntare sul proprio estro e sulla propria velocità sugli esterni: meno delle venti presenze accumulate sino a questo momento della stagione.

Riscatto Alex Jimenez: al Real Madrid il 50% della somma stabilita per la cessione

La prestigiosa rete realizzata contro il Liverpool, nell’ultimo turno di Premier League, ha contribuito alla vittoria delle Cherries per 3-2 e aumentato la consapevolezza di poter ricevere ancora più fiducia nel corso della stagione, ma non solo. Stando a quanto appreso, il Bournemouth verserà l’intero importo per il riscatto definitivo del cartellino dell’ex canterano, metà del quale verrà versato proprio nelle casse del Real Madrid. I Blancos, infatti, avevano già stabilito queste condizioni con il Diavolo già a luglio 2023, allorché la società rososnera rilevò le prestazioni del giovanissimo terzino in prestito.

Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez: continuità di prestazioni e crescita continua

I 10 milioni di euro che entreranno nelle casse di Via Aldo Rossi costituiranno, comunque, una lauta plusvalenza da gestire nel corso della sessione estiva. Alla base dello scioglimento del patto tra Alex Jimenez e il Diavolo qualche motivo disciplinare, che avrebbe inciso sul futuro meneghino del ventenne. Il futuro di Alex Jimenez verrà presto svelato in lingua inglese: il Bournemouth è pronto a rilevare il cartellino del terzino a titolo definitivo.

