Alessio Romagnoli, futuro incerto alla Lazio: ipotesi addio in estate?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 14 Aprile 2025 · Aggiornato il 14 Aprile 2025

Rinnovo bloccato: cresce la tensione tra Romagnoli e la Lazio

Il futuro di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio è tutt’altro che certo. Il centrale romano, punto fermo della retroguardia biancoceleste, starebbe valutando una possibile uscita a causa del mancato adeguamento contrattuale promesso dalla dirigenza. Dopo la qualificazione in Champions League nella stagione 2022/23, era stato assicurato al giocatore un aumento dello stipendio, ma, a oggi, nessun accordo concreto è stato raggiunto. Questa situazione di stallo ha generato malcontento e aperto a nuovi scenari di mercato.

Premier League interessata: ma Lotito non scopre le carte

Diversi club di Premier League hanno manifestato interesse per Alessio Romagnoli, attratti dalla sua esperienza internazionale e dal profilo tecnico-tattico adatto al calcio inglese. Tuttavia, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non ha ancora reso nota l’eventuale valutazione economica per liberare il giocatore. L’incertezza sul prezzo potrebbe rallentare le trattative, ma la concreta volontà di Romagnoli di ottenere chiarezza sul suo futuro contrattuale potrebbe spingere verso una cessione.

Lazio a un bivio: trattenere o monetizzare?

Il club capitolino si trova ora davanti a una decisione delicata: rivedere le condizioni contrattuali di Alessio Romagnoli per blindarlo in vista delle prossime stagioni, oppure aprire alla cessione nel mercato estivo per evitare una situazione potenzialmente dannosa per entrambe le parti.

Un difensore chiave in bilico

Con la Serie A che si prepara a un mercato estivo movimentato, il nome di Alessio Romagnoli potrebbe diventare uno dei più caldi. La sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita tecnica e simbolica per la Lazio, che rischia di perdere un leader del reparto arretrato proprio nel momento in cui servirebbe stabilità.

