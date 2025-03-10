Alessio Romagnoli, futuro in Premier League? Lazio in attesa

L’interesse della Premier League per il difensore della Lazio

Il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere lontano dalla Serie A. Il centrale della Lazio è finito nel mirino di alcuni club della Premier League, che lo hanno seguito con attenzione nell’ultima finestra di mercato. Il pressing dall’Inghilterra potrebbe intensificarsi in estate, con diverse squadre pronte a presentare un’offerta concreta.

Contratto lungo, ma nessuna trattativa per il rinnovo

L’attuale accordo tra Alessio Romagnoli e la Lazio scadrà nel 2027, ma al momento non ci sono segnali di un possibile prolungamento. Il club biancoceleste considera il difensore un elemento chiave della propria retroguardia, ma eventuali proposte allettanti potrebbero far vacillare la società.

Premier League in agguato: nuovi tentativi in estate?

La fisicità e l’esperienza internazionale di Alessio Romagnoli lo rendono un profilo ideale per il calcio inglese. Squadre di livello hanno già sondato il terreno a gennaio e potrebbero tornare alla carica a giugno. La Lazio dovrà decidere se blindare il suo leader difensivo o valutare un’eventuale cessione, che garantirebbe un’importante plusvalenza.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere il futuro del centrale azzurro: resterà alla Lazio o volerà in Premier League per una nuova avventura?

