Alessandro Zanoli, futuro incerto: Genoa e Napoli trattano

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Marzo 2025 · Aggiornato il 27 Marzo 2025

Un prestito con opzione di riscatto

Alessandro Zanoli è attualmente in prestito al Genoa dal Napoli, con un’opzione di acquisto fissata a sette milioni di euro. Tuttavia, questa cifra potrebbe trasformarsi in un obbligo di riscatto qualora venissero soddisfatte determinate condizioni. Tra queste, la permanenza del Genoa in Serie A e un numero minimo di presenze del difensore nelle partite stagionali.

Condizioni non ancora soddisfatte

Nonostante il Genoa abbia praticamente raggiunto la salvezza, sembra che questo non sia l’unico criterio per attivare l’obbligo di riscatto. Inoltre, Alessandro Zanoli potrebbe non raggiungere il numero di apparizioni richiesto nelle gare restanti, rendendo dunque opzionale la sua permanenza in Liguria.

Trattative in corso tra Genoa e Napoli

Il Genoa ha manifestato la volontà di trattenere Alessandro Zanoli per la prossima stagione, ma il prezzo stabilito viene considerato troppo elevato. Per questo motivo, i due club stanno negoziando una possibile revisione dell’accordo, che potrebbe portare a una riduzione della cifra richiesta dal Napoli. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si troverà un’intesa o se il terzino farà ritorno in Campania.

LEGGI ANCHE: