Aleksandar Stankovic chiama: “Inter unico amore, vorrei tornare”

Aleksandar Stankovic, figlio d’arte dell’ex Inter e Lazio Dejan, sta impressionando in Belgio con la maglia del Bruges. L’ultima perla del centrocampista è sicuramente la doppietta di assist e un gol messi a segno contro il Marsiglia: Stankovic è stato un vero e proprio fattore in campo ed è stato determinante nell’eliminazione dei francesi dalla Champions, visto che la qualificazione si è decisa fino all’ultimo secondo, tramite la differenza reti, con il Benfica (passato grazie al gol del portiere Trubin contro il Real).

INTER, SENTI STANKOVIC JR: “SOGNO DI TORNARE, I COLORI NERAZZURRI UN AMORE UNICO”

In una recente intervista concessa a Sky Sport, Stankovic non ha nascosto il suo amore per l’Inter e la volontà di tornare in nerazzurro: “L’Inter è un amore unico, o ce l’hai dentro o non ce l’hai. Gli interisti possono capire. Tornare è un sogno nel cassetto, non so quando si avvererà. Il consiglio che papà mi ha dato da piccolo e che seguo ancora oggi è quello di mettere sempre lo stemma della squadra davanti al cognome del calciatore”.

INTER, SI PENSA ALLA RECOMPRA DI STANKOVIC

Dopo esser cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, anche sotto la guida di Chivu, Stankovic è stato ceduto al Bruges a titolo definitivo la scorsa estate per circa 10 milioni di euro. Con la formazione belga ha già raccolto 37 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 7 reti e 4 assist: dati che stanno facendo pensare seriamente alla dirigenza meneghina a valutare seriamente il riacquisto già a giugno. Negli termini stabiliti col Bruges, infatti, figurano due diritti di recompra, fissati a 23 milioni per l’estate 2026 e a 25 milioni per il 2027.