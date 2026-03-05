JuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisaJuventusJuventusInterInterAC MilanAC MilanNapoliNapoliAS RomaAS RomaFiorentinaFiorentinaLazioLazioCagliariCagliariTorinoTorinoBolognaBolognaAtalantaAtalantaGenoaGenoaLecceLecceHellas VeronaHellas VeronaUdineseUdineseComoComoParmaParmaSassuoloSassuoloCremoneseCremonesePisaPisa
Alajbegovic seguito anche da Juventus e Milan

Alajbegovic incanta l’Europa: Juve e Milan entrano nella corsa al talento bosniaco

di

Kerim Alajbegovic è uno di quei nomi destinati a circolare sempre più spesso nelle stanze del mercato europeo. Ala classe 2007 del Salisburgo, ha appena compiuto 18 anni ma ha già attirato l’attenzione di numerosi top club. Tra questi, secondo quanto riportato Gazzetta, ci sarebbero anche Juventus e Milan, pronte a inserirsi in una corsa internazionale che coinvolge diverse big del continente.

Un talento precoce tra Salisburgo e Leverkusen

Nato a Colonia con radici bosniache, Alajbegovic è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen prima di trasferirsi al Salisburgo nell’estate scorsa. Il club tedesco ha però mantenuto un diritto di recompra, indicativo di quanto già credesse nel potenziale del ragazzo, che con ogni probabilità verrà esercitato per poi dare via all’asta.

Esterno offensivo ambidestro, capace di agire su entrambe le fasce ma preferibilmente a sinistra, il classe 2007 si è già imposto con la prima squadra austriaca. I numeri della stagione parlano per lui: 11 gol e 3 assist in 33 presenze, con 21 partite giocate da titolare. Un rendimento sorprendente per un giocatore appena maggiorenne.

Il suo repertorio è completo: dribbling nello stretto, tiri a giro sotto l’incrocio e capacità di attaccare lo spazio. Non sorprende quindi che in molti lo abbiano accostato a talenti come Kenan Yildiz e Florian Wirtz, paragoni pesanti ma che rendono l’idea del profilo tecnico del giocatore.

Juventus e Milan osservano, ma la concorrenza è tanta

Le prestazioni di Alajbegovic non sono passate inosservate. Ogni weekend, sugli spalti delle partite del Salisburgo, si vedono osservatori provenienti da tutta Europa. Tra i club più interessati figura, ad esempio, il Bayern Monaco mentre rimanendo in Italia negli scorsi mesi si erano fatti i nomi di Inter, Roma e Lazio ma la lista degli estimatori esteri è destinata ad allungarsi.

Il valore del cartellino è già salito vertiginosamente: dai circa due milioni spesi dal Salisburgo per acquistarlo si è passati a una valutazione che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra già significativa ma che potrebbe crescere ulteriormente se la sua stagione continuerà su questi livelli e se il numero delle pretendenti aumenterà, come è verosimile accada.

Nel frattempo il talento bosniaco si è già tolto anche la soddisfazione della Nazionale maggiore. A settembre ha esordito con la Bosnia segnando contro San Marino, diventando il più giovane marcatore della storia del Paese balcano in una partita ufficiale. Un’altra tessera del puzzle che compone il profilo di uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

