Kerim Alajbegovic è uno di quei nomi destinati a circolare sempre più spesso nelle stanze del mercato europeo. Ala classe 2007 del Salisburgo, ha appena compiuto 18 anni ma ha già attirato l’attenzione di numerosi top club. Tra questi, secondo quanto riportato Gazzetta, ci sarebbero anche Juventus e Milan, pronte a inserirsi in una corsa internazionale che coinvolge diverse big del continente.

Un talento precoce tra Salisburgo e Leverkusen

Nato a Colonia con radici bosniache, Alajbegovic è cresciuto nel settore giovanile del Bayer Leverkusen prima di trasferirsi al Salisburgo nell’estate scorsa. Il club tedesco ha però mantenuto un diritto di recompra, indicativo di quanto già credesse nel potenziale del ragazzo, che con ogni probabilità verrà esercitato per poi dare via all’asta.

Esterno offensivo ambidestro, capace di agire su entrambe le fasce ma preferibilmente a sinistra, il classe 2007 si è già imposto con la prima squadra austriaca. I numeri della stagione parlano per lui: 11 gol e 3 assist in 33 presenze, con 21 partite giocate da titolare. Un rendimento sorprendente per un giocatore appena maggiorenne.

Il suo repertorio è completo: dribbling nello stretto, tiri a giro sotto l’incrocio e capacità di attaccare lo spazio. Non sorprende quindi che in molti lo abbiano accostato a talenti come Kenan Yildiz e Florian Wirtz, paragoni pesanti ma che rendono l’idea del profilo tecnico del giocatore.