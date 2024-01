Felipe Anderson, esterno della Lazio, avrebbe ricevuto un’offerta dall’Al Shabab per il mercato di gennaio: Lotito spara alto, il motivo

Foto di Stefano D’Offizi

Gli esterni della Serie A sono finiti nella wish list dei club arabi, in particolare dell’Al Shabab, società già interessata al profilo di Matteo Politano, il cui rinnovo contrattuale con il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è ancora tema attuale. Ben più delicata, da questo punto di vista, la situazione riguardante Felipe Anderson, esterno brasiliano della Lazio il cui accordo ha scadenza fissata a giugno, con la possibilità per il trentenne di accordarsi, dunque, con qualsiasi altro club e svincolarsi a parametro zero tra sei mesi. Accertata la volontà di Politano di attendere novità dalla dirigenza azzurra per il contratto in scadenza nel 2025, il club arabo si sarebbe fiondato sullo stesso Felipe Anderson, titolare inamovibile di Maurizio Sarri ma protagonista di una prima parte di stagione in chiaroscuro, frutto di una sola rete in ventisei presenze.

Secondo quanto riferito dal portale tuttomercatoweb, l’Al Shabab avrebbe riversato la stessa cifra garantita al Napoli per Politano, più o meno, sulla scrivania di Lotito: 15 milioni di euro. Secondo quanto appreso da più fonti, tuttavia, il numero uno biancoceleste avrebbe rispedito al mittente l’offerta in quanto ritenuta troppo bassa in relazione alla percentuale da dover riconoscere dalla stessa Lazio al West Ham, ex club di Felipe Anderson, in virtù di un accordo stipulato nel momento in cui, i due club, finalizzarono il ritorno del brasiliano a Roma. Lotito avrebbe intenzione di monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione del classe 1993, ragion per cui, starebbe attendendo un rilancio da parte degli arabi, i quali nel frattempo non abbandonano la pista che conduce proprio a Politano. L’assalto arabo a due tra gli esterni più talentuosi dell’intera Serie A, è appena iniziato.