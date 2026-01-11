Al Sadd su Romagnoli: Mancini tenta il colpo dalla Lazio

Uno scenario da monitorare in casa biancoceleste

Il futuro di Alessio Romagnoli torna al centro delle attenzioni di mercato. Il difensore classe 1995, punto di riferimento della retroguardia della Lazio, è legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2027. Eppure il dialogo sul rinnovo procede a rilento. Alla base dello stallo ci sono le attese del giocatore, che chiede un adeguamento economico e il rispetto delle promesse fatte dal presidente Claudio Lotito dopo la qualificazione in Champions League.

L’interesse concreto dall’estero

In questo contesto si inserisce l’Al Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini, che sta monitorando con attenzione la situazione. L’idea della dirigenza è chiara. Avvicinarsi al giocatore nei prossimi mesi per valutare la fattibilità dell’operazione e tentare l’affondo nella sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è evitare che Romagnoli possa liberarsi a parametro zero dall’anno successivo, scenario che renderebbe la concorrenza più ampia e complessa.

Numeri, esperienza e valutazione

Arrivato alla Lazio nel luglio 2022, Romagnoli ha garantito continuità e leadership. In questa stagione ha collezionato 17 presenze in Serie A, confermandosi una certezza per rendimento e affidabilità. Il suo curriculum comprende anche 13 presenze con la Nazionale italiana, dettaglio che ne rafforza il profilo internazionale. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato attuale si aggira sui 7 milioni di euro. Se la distanza sul rinnovo resterà invariata, l’asse Roma-Doha potrebbe scaldarsi seriamente nei prossimi mesi.