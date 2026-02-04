Al Hilal offre 30 milioni per Addai, ma il Como respinge l’offerta

Una proposta milionaria, ma arrivata fuori tempo massimo. L’Al Hilal ha testato la tenuta del Como per Jayden Addai, presentando un’offerta ufficiale di trenta milioni di euro per l’ala ventenne olandese-ghanese. Il direttore tecnico dei lariani, Mark-Jan Fledderus, ha però respinto l’offerta, poiché il calciomercato italiano si era già chiuso e il club non avrebbe avuto possibilità di ingaggiare un sostituto.

Un interesse destinato a riaccendersi

Nonostante il rifiuto, la vicenda è tutt’altro che chiusa. Addai, che personalmente preferirebbe proseguire la sua carriera in Europa, aveva comunque già avuto colloqui con il club saudita. Fonti vicine alla trattativa indicano che l’Al Hilal farà un nuovo, concreto tentativo per assicurarsi il giocatore nella prossima sessione estiva. Il talento olandese Under-21 completerà quindi la stagione in Serie A con il Como.

Il profilo di un talento emergente

Jayden Addai, arrivato a Como nel luglio 2025 con un contratto fino al 2030, sta vivendo una stagione di crescita in Italia. Con 3 reti in 11 presenze, sta dimostrando il suo potenziale nella massima serie, attirando l’attenzione dei grandi club. Il suo valore di mercato, stimato da Transfermarkt in 20 milioni di euro, è destinato a salire. Per il Como, detenere il suo cartellino rappresenta un importante patrimonio per il futuro. L’estate promette nuove trattative.