Al Hilal, Neymar dirà addio: Inter Miami o Santos nel suo destino

Raffaele Campo · Pubblicato il 4 Novembre 2024

NEYMAR INTER MIAMI SANTOS – A causa del brutto infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per un anno, l’esperienza di Neymar all’Al Hilal non è di fatto mai veramente iniziata.

Solo ora l’asso brasialiano di 32 anni sta, passo dopo passo, rimettendo piede sui campi di gioco. Ma sua avventura in Saudi Pro League è comunque destinata a terminare presto.

NEYMAR INTER MIAMI SANTOS – Secondo quanto riferisce Marca, vista la scadenza del contratto che lo lega al club arabo fino al 2025, l’attaccante carioca potrebbe andare via addirittura anche gratis. La sua prossima destinazione potrebbe essere l’Inter Miami, dove ritroverebbe gli amici Messi e Suarez, con cui nel dal 2014 al 2016 ha composto un tridente offensivo a dir poco micidiale. Mentre l’altra ipotetica destinazione sarebbe il Santos, club brasiliano dove ha mosso i suoi primi passi prima di approdare in Europa.

