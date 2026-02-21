Akanji e i dubbi sul futuro: “Concentrato sull’Inter, però…”

Le parole di Manuel Akanji aprono uno scenario interessante sul suo futuro. Il difensore svizzero, arrivato all’Inter in prestito dal Manchester City, ha parlato ai microfoni di SRF, tracciando un bilancio sincero della sua esperienza in nerazzurro.

Ambientamento e scelta estiva

“Adesso mi sono ambientato, ma all’inizio è stato un po’ stressante perché è successo tutto all’ultimo momento”. Akanji racconta così il passaggio all’Inter, maturato in un’estate particolare. “Il Manchester City si è ritrovato con sei difensori centrali in forma, ma solo due potevano giocare. Quando non ho trovato spazio a inizio stagione, ho valutato le opzioni con il mio agente”.

Parole che spiegano una scelta professionale, non emotiva.

Futuro ancora da scrivere

Sul domani lo svizzero non si nasconde: “Ci sono molti punti interrogativi. Cosa succederà in estate? Finirò in un altro club? In questo momento, però, la mia attenzione è tutta sull’Inter”.

Una dichiarazione che lascia aperte diverse piste in vista del prossimo mercato. Molto dipenderà dalle strategie del Manchester City e dalle intenzioni del club nerazzurro.

Il calcio moderno

Infine una riflessione più ampia: “I club pretendono lealtà, ma non sempre la offrono. A volte i giocatori devono prendere decisioni egoistiche che non vengono comprese”.

Un messaggio diretto. Akanji è concentrato sull’Inter, ma il futuro resta in bilico. E l’estate potrebbe ridisegnare gli equilibri.