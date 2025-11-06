Ajax, ufficiale l’esonero di John Heitinga: la nota del club
Dopo un avvio di stagione tutt’altro che brillante, l’Ajax ha deciso di esonerare John Heitinga. A pesare maggiormente è l’ultimo posto, condiviso con il Benfica, nel super girone di Champions League, dove i biancorossi non hanno ancora conquistato alcun punto. Anche in campionato, però, la situazione non rispecchia il prestigio del club: dopo undici giornate infatti, l’Ajax occupa solamente il quarto posto ed è lontano ben otto punti dalla vetta. Decisamente troppo poco per un club che è stato campione d’Olanda per ben 36 volte. La dirigenza dei lancieri ha deciso di nominare Fred Grim allenatore ad interim, sperando che possa risollevare le sorti della squadra.
AJAX, UFFICIALE L’ESONERO DI JOHN HEITINGA: SQUADRA AFFIDATA A FRED GRIM
Di seguito il comunicato con cui l’Ajax ha annunciato la separazione da Heitinga: “L’Ajax ha sospeso John Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell’allenatore era in scadenza il 30 giugno 2027, ma verrà ora rescisso. Lo stesso vale per l’allenatore in seconda Marcel Keizer. L’Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore; nel frattempo, Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga”.
