Ajax-Lazio, Baroni: “Prova matura, i giovani devono sbagliare e giocare”
Ancora una grande Lazio quella vista ad Amsterdam contro l’Ajax con vittoria per 3-1 e primato in Europa League insieme all’Athletic Bilbao ma una migliore differenza reti: ai microfoni Sky Sport, il mister Marco Baroni ha commentato la prova dei suoi. Così il tecnico biancoceleste:
“E’ giusto lavorare a testa bassa, con umiltà, attenzione ed è quello che stiamo facendo, secondo me la squadra può crescere e lo deve fare, nel lavoro, nell’applicazione e con questo livello di partite. Dovevamo andare ad aggredirli, togliergli qualcosa e sono contento, una prestazione matura, di compattezza, di spirito, anche attenta“.
Baroni aggiunge: “Ho avuto la percezione che questa squadra andava un po’ lanciata e quando l’ho fatto mi è venuta dietro nello spirito, dedizione, voglia, capire le cose da fare e migliorare. Bisogna rompere il muro della resistenza, il giovane deve sbagliare e giocare, la squadra è brava a sostenere questo. Dele-Bashiru? Viene da un calcio diverso dove c’è meno applicazione, ha una fisicità devastante, è anche tecnico, deve portare la velocità della sua testa anche nelle gambe, giocatore veramente forte. Isaksen? Tanta qualità, voglio che gli attaccanti decidano negli ultimi metri ma anche la serenità nel provare le giocate“.
