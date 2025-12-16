Ajax, in arrivo Tomiyasu: oggi le visite mediche

AJAX TOMIYASU – Dopo un lungo stop e un lungo calvario, sarà in Olanda il futuro di Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese di 27 anni con un passato in Italia al Bologna, dove ha giocato dal 2019 al 2021 mettendosi in luce. Come ha riferito Fabrizio Romano nelle scorse ore, vi sarebbe già una intesa tra il calciatore e l’Ajax fino al prossimo 30 giugno. E in queste ore il giocatore giapponese dovrebbe svolgere le consuete visite mediche. Dopodiché dovrebbe avvenire la firma sul contratto e l’ufficialità dell’operazione.

AJAX TOMIYASU – Proprio a causa dek brutto infortunio, il difensore aveva lasciato l’Arsenal, dove giocava dal 2021, e in questi mesi era rimasto svincolato. Ad Amsterdam troverà il connazionale Itakura. E anche se le speranze sono piuttosto ridotte, in questi sei mesi Tomiyasu farà di tutto per esserci ai prossimi Mondiali in America. Prima del lungo stop, era infatti un punto fermo del Giappone.

