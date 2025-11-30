Ajax Groningen sospesa: gara rinviata per disordini

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 1 Dicembre 2025

Caos all’ArenA, Ajax sconvolto dall’accaduto

La sfida tra Ajax e FC Groningen di Eredivisie è stata interrotta dopo soli sei minuti a causa di un impressionante lancio di fuochi d’artificio proveniente dal settore dei tifosi di casa. Nonostante le misure straordinarie predisposte dalla dirigenza, la situazione è degenerata quando potenti ordigni pirotecnici sono stati esplosi dietro la porta difesa da Vitezslav Jaros, con alcuni razzi finiti persino in campo.

Il direttore finanziario Shashi Baboeram Panday ha ammesso lo sconcerto del club, sottolineando come controlli, perquisizioni e unità cinofile non siano bastati a evitare l’ingresso del materiale. Dopo un primo tentativo di ripresa, nuovi scoppi hanno costretto l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro.

Decisione drastica: si gioca martedì a porte chiuse

La KNVB ha annunciato che la partita tra Ajax e FC Groningen verrà recuperata martedì alle 14:30 in uno stadio completamente vuoto. La federazione olandese ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto e ha ricordato le sanzioni previste: multe fino a 450 euro e interdizioni dagli stadi da 18 a 60 mesi per chi accende fuochi d’artificio.

L’associazione ufficiale dei tifosi dell’Ajax ha preso le distanze dal gruppo responsabile, denunciando un comportamento che danneggia il club e mette a rischio la sicurezza di giocatori e sostenitori.

Il club, intanto, analizzerà le immagini delle telecamere interne per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Una scena che riporta alla memoria quanto avvenuto nel 2023 nella sfida contro il Feyenoord, anch’essa interrotta per motivi simili.

