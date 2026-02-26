Ahanor diventa italiano: Nazionale possibile, Gattuso ci pensa

Honest Ahanor si gode il passaggio del turno in Champions League con la sua Atalanta dopo aver compiuto l’impresa di ribaltare il Borussia Dortmund in seguito al ko per 2-0 dell’andata disputata in Germania. Oltre al meritato passaggio del turno, il classe 2008 può gioire anche per quanto riguarda una sua possibile chiamata in azzurro: avendo compiuto 18 anni lo scorso 23 febbraio infatti, Ahanor può finalmente diventare italiano a tutti gli effetti e sperare in una chiamata in Nazionale maggiore per i play-off di fine marzo per andare al prossimo Mondiale.

ITALIA, AHANOR NEL MIRINO DI GATTUSO: LE ULTIME

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore non avrebbe perso tempo e insieme al suo entourage avrebbe già inoltrato tutta la documentazione necessaria per ottenere il passaporto italiano e, nel giro di qualche giorno, Ahanor sarà ufficialmente un cittadino italiano. Rino Gattuso ha già messo nel mirino il gioiellino dell’Atalanta in ottica Nazionale. Ora la convocazione è uno scenario concreto: chissà che il suo esordio azzurro non arrivi già nel delicatissimo match contro l’Irlanda del Nord che, ironia della sorte, si giocherà proprio nella sua Bergamo.

