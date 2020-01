Agustin Allione, l’intermediario: “Piace a Bari, Trapani Genoa e Lazio” – ESCLUSIVA EC

Agustin Allione con ogni probabilità arriverà in Italia in questa sessione di mercato. Diverse squadre hanno mostrato interesse verso il centrocampista destro classe ’94, nell’ultima stagione al Rosario Central in prestito dal Palmeiras.

A confermarlo è Pierluigi Salemme, intermediario di Agustin Allione per l’Italia, in esclusiva ai microfoni di EuropaCalcio.it.

“Allione, ex nazionale argentino sub-20, è dotato di una buona visione di gioco. Gioca come centrocampista laterale di destra in un 4-4-2 ma può fare anche la mezzala sia destra che sinistra in un 3-5-2. Ho avuto contatti già con varie squadre – sottolinea Salemme – e le squadre più interessate sono Bari, Trapani, Genoa e Lazio. Possiede il passaporto italiano. Il suo procuratore è Tomas Budelli“, ha chiosato Salemme.

Nel suo palmares, Allione vanta un campionato argentino e una Supercoppa argentina vinti con il Velez (2012-13); una Coppa del Brasile (2015) e un campionato brasiliano (2016) vinti con il Palmeiras.

