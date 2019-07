Agente Zapata Inter: “Nessun contatto con il club nerazzurro”

AGENTE ZAPATA INTER – Continua la ricerca estenuante ad una punta. E’ questa la priorità dell’Inter, che sta riscontrando non poche difficoltà nel chiudere la trattativa per il nuovo bomber; Mauro Icardi, infatti, è stato messo sul mercato e non rientra nei piani di Antonio Conte.

Lukaku, Dzeko e Cavani sono i nomi che circolano in queste ore, oltre a quello di Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta.

AGENTE ZAPATA INTER – FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l’agente dell’attaccante colombiano; queste le parole di Fernando Schena:

“Non abbiamo avuto nessun contatto con l’Inter per Zapata. Futuro? Se arriveranno offerte, le valuteremo assieme all’Atalanta. Aspetta la chiamata di una grande squadra? Duvan è concentrato solamente sull’Atalanta che è il suo club”.

