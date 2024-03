AGENTE ZACCAGNI – Presente alla Palermo Football Conference, Mario Giuffredi ha parlato ai media presenti.

Tra i vari temi anche la questione del suo assistito Mattia Zaccagni, alla terza stagione alla Lazio e in scadenza di contratto con i biancocelesti.

AGENTE ZACCAGNI – Queste le sue dichiarazioni: “Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia. Le decisioni verranno prese a breve insieme a Lotito e Fabiani, ai quali mi lega un bellissimo rapporto, perché a giugno c’è il mercato e lui è in scadenza. Non ci sono schermaglie o lotte contro la Lazio, insieme proveremo a capire qual è la scelta migliore per la Lazio“.

