Agente Quenda: “Su di lui club italiani ed europei”

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

AGENTE QUENDA – Intervstato sulle colonne di Tuttosport, Igor Campedelli parla del suo assistito Geovany Quenda, giovanissimo talento dello Sporting Lisbona.

Qui le sue dichiarazioni: “Tutte le grandi d’Europa, straniere e italiane, si sono interessate a lui prima che firmasse il primo contratto professionistico al compimento del 16° anno d’età. Nella circostanza Geovany, di concerto con la famiglia, ha voluto dare continuità al suo rapporto con lo Sporting preferendo l’aspetto “romantico” a quello prettamente economico“.

AGENTE QUENDA – Poi: “Ognuno ha le proprie caratteristiche. Geovany è tecnico e veloce, ma non ha le leve di CR7 o di Leão, il suo idolo. Lo definirei un misto fra Vinícius e Saka. Amorim ora lo impiega a tutta fascia cioè fase offensiva e quella difensiva allo stesso tempo. In buona sostanza: corre come un matto. Le statistiche confermano quanto sia alta la sua precisione nei passaggi: 85%. Nell’ultima uscita con l’Under 21 ad Andorra ha regalato un assist a Fábio Silva che molti hanno accostato a una giocata di Neymar, l’altro suo idolo…“.

