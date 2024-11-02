Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Novembre 2024

AGENTE OLIVERA – Tra i migliori in campo nella sfida di San Siro contro il Milan, Mathias Olivera è ormai uno dei punti fermissimi di Antonio Conte.

Agente Olivera: “Mathias sta crescendo tantissimo con Conte”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’agente dell’uruguaiano, Pablo Boselli, ha commentato così il momento di forma del proprio assistito: “Mathias sta crescendo tantissimo con Conte in panchina. Sta compiendo passi da gigante e sta alzando il suo livello di gioco”.

Agente Olivera: “Mathias si è ambientato bene a Napoli, qui è davvero felice!”

Poi Boselli si sposta sul futuro di Olivera al Napoli: “Mathias sta dimostrando di potersi adattare a qualsiasi ruolo gli venga chiesto da Conte. È a totale disposizione del club e dei compagni. A Napoli si è ambientato alla grande e in tutti gli aspetti. È felicissimo di essere in azzurro!”.

Ti potrebbe interessare: