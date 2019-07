Agente Mokulu: “A Padova per il progetto, obiettivo Serie B”

AGENTE MOKULU PADOVA – Due giorni fa, il Padova ha ufficializzato l’arrivo in biancoscudato di Tembe Mokulu, attaccante congolese classe 1989. Il giocatore, che con il club veneto ha sottoscritto un contratto biennale fino a giugno 2021, era reduce dagli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia della Juventus Under 23 allenata da Zironelli, con cui aveva collezionato 13 presenze con 4 gol e 1 assist.

In Italia, Mokulu ha militato anche tra le fila di Avellino, Frosinone, Cremonese e Carpi.

Mokulu, un nuovo attaccante per il Padova di Sullo

AGENTE MOKULU PADOVA – “Europa Calcio” ha contattato in esclusiva Killian Vandersande, procuratore del centravanti, per parlare di questo suo primissimo impatto con la realtà calcistica padovana.

Queste le sue dichiarazioni: “Alla Juventus sono stati sei mesi positivi. Purtroppo, a causa di limitazioni attuate per la squadra Under 23, non ha potuto giocare sempre. Ma questa esperienza gli ha comunque lasciato un bel ricordo“.

Di seguito: “Il Padova era interessato a lui sin dalla scorsa stagione. Parliamo di un grande club, con una grande storia alle spalle. Benjamin ha scelto i biancoscudati per il progetto, in cui crede molto. Sa di trovarsi in una società ambiziosa, inoltre il colloquio con Sogliano era stato molto positivo. Vuole tornare a giocare in Serie B con questa maglia“.

