AGENTE MILINKOVIC SAVIC – Intervenuto ai microfoni di 365Scores Arabic, Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic Savic, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito.

“Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere“.

Il contratto del centrocampista della Lazio scadrà nel 2024 e, con ogni probabilità, se non si arriverà ad un accordo sul rinnovo, il calciatore serbo potrà dire addio alla casacca biancoceleste già in questa sessione di mercato.

