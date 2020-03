Agente Lautaro Martinez: “Real e Barca? Pensa al presente” AGENTE LAUTARO MARTINEZ – Intervenuto a “Radio La Plata“, Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha parlato della situazione del proprio assistito in chiave calciomercato. Da diverso tempo il suo nome è accostato con insistenza al Barcellona, ma anche al Real Madrid. L’attaccante argentino, alla sua seconda stagione all’Inter, si sta confermando ad ottimi livelli. Molto buona è stata poi la sua intesa col compagno di reparto Romelu Lukaku. AGENTE LAUTARO MARTINEZ – Queste le sue parole: “Si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fa nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro. Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c’è nulla di formale né di serio. E’ un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol. La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita“. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

