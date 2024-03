L’agente di Klaasen, trentunenne centrocampista acquistato dall’Inter in estate, ha parlato del presente e del futuro del mediano

Undici presenze in Serie A, appena 153 minuti in campo in campionato, quattro dei quali collezionati in altrettante presenze contro Lecce, Lazio, Genoa e Juventus, gare in cui è stato chiamato in causa per un giro d’orologio, o poco più. Nel momento in cui è stato acquistato dall’Inter nel corso della sessione estiva, probabilmente, Devy Klaasen non si aspettava di racimolare così poco minutaggio nella rosa nerazzurra. Nonostante ciò, il centrocampista olandese, pur non prendendo parte, di fatto, alle rotazioni delineate da Simone Inzaghi per il centrocampo meneghino, ritiene positiva la propria esperienza a Milano e non vuole sentir parlare di mercato.

La conferma, arriva direttamente dall’agente del mediano olandese, Steinar Dietz, il quale, intervenuto ai microfoni di FCInternews.it ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi ha espressamente richiesto di non parlare di argomenti riguardanti il mercato in quanto si trova benissimo a Milano, con i compagni e agli ordini dello stesso Inzaghi, ed è fortemente concentrato verso gli obiettivi della squadra”.

“Nel momento in cui l’Inter centrerà lo Scudetto, unico obiettivo nella mente del mio assistito, potremo eventualmente valutare il da farsi. È felicissimo in nerazzurro ed è consapevole di giocare poco per via della grande concorrenza tipica di una squadra così importante. Nonostante voglia giocare di più, ma è normalissimo per qualsiasi tipo di calciatore, si allena con abnegazione attendendo il proprio momento: è felice così, sta bene a Milano. Comprende la situazione”. Per il futuro c’è tempo, stando a quanto dichiarato dall’agente del calciatore.

