L’agente di Rick Karsdorp ha commentato la situazione del suo assistito ai microfoni di Calciomercato.it. L’olandese resta in uscita dalla Roma, che nel mercato di Gennaio cercherà di cederlo.

AGENTE KARSDORP: “VICENDA GRAVE, LA SOCIETA’ NON LO HA TUTELATO”

Queste le parole dell’agente: “Vedendo da esterno la vicenda è molto grave, anche perché come sappiamo non ci sono più gli estremi per una permanenza di Karsdorp in quel di Roma, con un valore del cartellino anche deprezzato”.

Poi aggiunge: “È vero che Mourinho si è ben visto dal proferire il nome Karsdorp, ma le sue dichiarazioni sono state confermate dalle dichiarazioni dei giorni successivi di Tiago Pinto. Quando un calciatore si ritrova poi sotto casa 40-50 tifosi che lo spingono ad andare via poco importa se Mourinho ha indicato il nome del giocatore o meno, il punto è cosa ha fatto la società per tutelare il giocatore, questo è un punto che va chiarito. È stata poi la società a metterlo sul mercato, il ragazzo è un professionista, fin quando ci sono le condizioni di sicurezza fisica per lui e per la famiglia Karsdorp è pronto a dare il massimo impegno per rispettare il contratto. Poi il calcio non è una scienza esatta, non posso sapere se il trasferimento avverrà o meno”.

