Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del suo assistito ai microfoni di TVPLAY_CMIT. Il centrocampista dell’Arsenal è stato in questi giorni accostato alla Lazio ma Santos ha smentito ogni voce.

AGENTE JORGINHO: “LAZIO? NESSUNA TRATTATIVA. STA BENE ALL’ARSENAL”

Queste le sue parole: “Jorginho sta molto bene all’Arsenal che ha un campionato molto importante da giocare, a inizio agosto c’è il Community Shield. Non c’è nessuna trattativa con la Lazio. Non so se hanno i soldi per pagare il calciatore, ma questo non è il discorso. Il tema è chiaro: il progetto per il prossimo anno è stare all’Arsenal che può diventare la squadra più importante d’Inghilterra. Il mister Arteta è il più importante della Premier League, capisce il calcio moderno come nessuno e, ovviamente, uno come Jorginho si sposa molto bene con uno come lui”.

