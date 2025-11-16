Agente Insigne: “Piace alla Lazio, ma…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 16 Novembre 2025

AGENTE INSIGNE LAZIO – Andrea D’Amico, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato nelle scorse ore a Radio Kiss Kiss Napoli relativamente al suo assistito.

Così l’agente: “La Lazio? Ci siamo quasi, però non ti do bombe. Insigne per le sue caratteristiche piace alla Lazio, il problema è il mercato bloccato. Vediamo cosa succede, è una cosa a cui lavoriamo da tempo, ma ci sono anche altre situazioni in ballo. Bisogna avere rispetto per le squadre. Se si dicono cose di mercato prima poi è facile che saltano“.

AGENTE INSIGNE LAZIO – Poi: “Insigne merita di giocare ad alti livelli. Tutti sperano di prendere giocatori giovani per poi rivenderli e fare plusvalenze. Però anche un giocatore di 34 anni serve per ottimizzare per valorizzare i giocatori che hai in rosa“.

leggi anche: