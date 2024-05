AGENTE IMMOBILE LAZIO – Anche lui presente al Gran Galà Adiscop, Alessandro Moggi ha parlato a Sky Sport di alcuni suoi assistiti.

A cominciare da Ciro Immobile: “Ciro è la storia e il capitano della Lazio. Ha un contratto che lo lega ancora per due stagioni in biancoceleste. Ha ricevuto tante offerte in questi anni ma hanno sempre rifiutato lui e il presidente Lotito. Ha sempre accettato con onore di rimanere e fare la storia con la Lazio“.

AGENTE IMMOBILE LAZIO – Prosegue su Gilardino: “Ha dichiarato che resterà al Genoa. Non posso smentire quello che ha dichiarato lui. La firma? Non so quando sarà, ma sicuramente come ha detto Alberto la volontà di entrambe le parti è confermare questo percorso che sta dando grande soddisfazione, con risultati che riguardano sia il lato sportivo che quello patrimoniale. Come ha detto anche lui, ci sono da sistemare alcuni dettagli e nei prossimi giorni avremo aggiornamenti in merito“.

Su Giovanni Simeone: “Un giocatore arrivato lo scorso anno a Napoli, ha fatto molto bene, il club ha fatto un investimento importante per lui, che è un giocatore importante. La sua storia è ancora tutta da scrivere“.

