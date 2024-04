Moggi, agente, tra gli altri, di Alberto Gilardino e Immobile, ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al futuro dei suoi assistiti

Foto di Stefano D’Offizi

“Immobile ha già espresso più volte la propria volontà nel corso degli anni. È nella storia della Lazio e vorrebbe proseguire in biancoceleste. Poi, chiaramente, il mercato può offrire varie soluzioni alternative, ma il mio assistito ha più volte ribadito ciò che intende fare per il futuro a Roma”. L’agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, ha chiarito, ai microfoni di Sportmediaset, l’intenzione del centravanti e capitano biancoceleste nella querelle riguardante la propria permanenza alla Lazio. Nelle scorse settimane, il centravanti è stato più volte accostato anche all’Inter, a caccia di un attaccante di esperienza per completare il collaudatissimo reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Nel corso della sessione estiva 2023, le sirene arabe si erano fatte notevolmente sentire per il futuro del capitano biancoceleste, il cui contratto scadrà nel 2026. La volontà di Immobile di scrivere altre pagine della storia degli Aquilotti è ancora attuale, ma non è detto che il rapporto possa interrompersi già a giugno. Discorso analogo alla situazione di Alberto Gilardino, altro assistito di Moggi, oggi al Genoa. Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno e non sta facendo passare inosservato l’ottimo lavoro svolto sin dalla passata stagione, che potrebbe aprire diversi scenari in vista dell’estate. Ecco il commento del noto agente a riguardo:

“Ha vinto un campionato di Serie B e si sta confermando, in maniera perentoria, anche nel corso di questa stagione. Gilardino è tra i tecnici più ambiti, è l’allenatore del Genoa ed è assolutamente focalizzato sul presente. Ad oggi, la situazione è questa: di certo, sta dimostrando tutto il proprio valore. Non è il momento di parlare del suo futuro”, ha concluso Moggi, la cui estate potrebbe risultare parecchio impegnativa in relazione al futuro dei propri assistiti.