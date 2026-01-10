Agente Dragusin: “Roma? Lì i gladiatori stanno bene”
AGENTE DRAGUSIN ROMA – Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato alla Rai circa gli interessamenti di alcuni club italiani per il proprio assistito.
Il difensore rumeno è al Tottenham da gennaio 2024, ma a Londra non è riuscito a imporsi, e ora potrebbe tornare in Italia.
AGENTE DRAGUSIN ROMA – Così il procuratore: “Aspetto che il Tottenham dica di sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l’Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni“.
