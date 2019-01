Agente di Milinkovic-Savic: ” Non lascerà la Lazio “

Milinkovic-Savic non arriverà al Milan nemmeno a gennaio. A dichiararlo è il suo agente

Mateja Kezman tranquillizza i tifosi della Lazio e spegne i sogni di quelli del Milan. L’agente del centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, ha dichiarato a LaLazioSiamoNoi:

“Sergej è davvero felice alla Lazio, ha mostrato quanto ami il club e i tifosi scegliendo di restare nonostante avesse molte offerte. Non lascerà la Lazio in questa finestra di mercato invernale, questo è sicuro al 100%. Non è giusto parlare di un suo eventuale trasferimento ogni volta. Ha un contratto lungo con i biancocelesti, è felice qui e soprattutto non è in vendita in questa sessione di calciomercato. Dobbiamo rispettare Lotito come presidente. Anche la Lazio è un grande club, con tutto il rispetto per le altre società“.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: