Agente Dallinga: “Merita più spazio, è da prima fascia”
L’agente De Marchi analizza il momento di Dallinga
Intervenuto ai microfoni di Stile TV, l’agente Marco De Marchi ha tracciato un bilancio sul rendimento di Thijs Dallinga, attaccante del Bologna. “Lo conosco da anni e sono convinto sia un giocatore importante, con qualità diverse rispetto agli altri del reparto. È un attaccante completo, capace di adattarsi a vari contesti, ma per rendere al meglio ha bisogno di continuità”, ha spiegato il procuratore.
Le scelte di Italiano e la concorrenza in attacco
Nello schema di Vincenzo Italiano, che utilizza una sola punta centrale, il titolare resta Castro, protagonista di un ottimo inizio di stagione. “Tutte le volte che Dallinga è stato chiamato in causa ha risposto presente. Tuttavia, la squadra lotta su più fronti e avere una rosa profonda è fondamentale”, ha aggiunto De Marchi.
Un futuro ancora da scrivere
L’agente ha poi sottolineato la professionalità del suo assistito. “Dallinga è un ragazzo serio, un professionista esemplare. È diverso da Castro, ma parliamo di un giocatore di prima fascia. Mi auguro possa avere più spazio perché può dare molto al Bologna”.
Con la stagione 2025-26 ormai entrata nel vivo, il centravanti olandese resta una risorsa preziosa per i rossoblù, in cerca di equilibrio tra competizioni e ambizioni europee.
