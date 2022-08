Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito ai microfoni de “Il Resto del Carlino“. In questo avvio di stagione, l’attaccante gambiano ha disputato solo 17 minuti contro la Lazio. Una dimostrazione del fatto che il ragazzo sia finito ai margini delle scelte di Mihajlovic.

AGENTE BARROW: “NON SIAMO CONTENTI MA IL BOLOGNA VUOLE 16 MILIONI”

L’agente ha spiegato così la situazione di Barrow: “Dico che Musa resta al cento per cento al Bologna…forse. Di certo c’è che non siamo contenti. Lo vuole il Torino, ci sono richieste anche da Nizza e Fulham. Ma le pretese del Bologna a oggi bloccano l’uscita: la richiesta si attesta intorno ai 16 milioni. Quello che mi chiedo è: si può chiedere 16 milioni per un ragazzo che neppure gioca?”.

LEGGI ANCHE: