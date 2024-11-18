Agente Abdulhamid: “C’era il Rennes, scelta la Roma per la sfida”

Raffaele Campo · Pubblicato il 18 Novembre 2024

AGENTE ABDULHAMID ROMA – Ahmed Almualim, agente di Saud Abdulhamid, ha parlato del suo assistito, terzino arabo ex Al-Hilal e in forza alla Roma dalla fine di agosto, in occasione di una intervista rilasciata ad Arab News.

Qui alcune delle sue dichiarazioni: “È una storia con due capitoli. Il primo è stato scritto a maggio, quando ho ricevuto una comunicazione da uno degli scout principali che chiedeva informazioni sul giocatore e sulle condizioni per un potenziale trasferimento. È iniziato da lì. Il secondo episodio è stato quando Florent Ghisolfi è diventato direttore sportivo della Roma. In precedenza, era stato direttore sportivo del Nizza e lì aveva anche mostrato interesse per Saud. Sapeva che Saud era all’ultimo anno del suo contratto con l’Al Hilal. Quindi, quando è stato nominato direttore sportivo della Roma, si è rimesso in contatto con noi e ha mostrato di nuovo il suo interesse.

Credo che questo trasferimento abbia aiutato l’immagine dell’intero paese calcistico. Aiuterà altri giocatori sauditi ad avere una possibilità in Europa, forse. Credo che questa mossa abbia aperto le porte ai giocatori sauditi negli anni a venire. Sono davvero orgoglioso di averlo fatto. Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato e sono felice di averlo raggiunto. Molte persone erano contrarie a questo trasferimento. Persone che non guardavano il quadro generale. Come agente, ho abbandonato il mio interesse solo per supportare Saud, nell’interesse del calcio saudita. Ho sacrificato un sacco di soldi perché questo affare si realizzasse“.

AGENTE ABDULHAMID ROMA – Prosegue: “Poco prima di firmare per la Roma, Saud era vicino a unirsi al Rennes in Francia. Avevano un interesse molto forte per lui. Ha scelto di andare alla Roma per la sfida. L’interesse del Rennes è stato tenuto segreto, non è stato menzionato da nessuna parte“.

Poi: “Lui è felice a Roma e tutto è in corso per lui. Ha avuto qualche minuto. È un giocatore internazionale. Ha giocato per la nazionale in molte occasioni. Ha giocato nel torneo più importante che ci sia, la Coppa del Mondo. Ha giocato anche nella Champions League asiatica. Non è stato un gran problema per lui adattarsi. Era preparato mentalmente a ciò che sarebbe successo. È davvero consapevole delle sfide che lo attendono. Vive una vita normale. Ha una casa. Era normale per lui iniziare dalla panchina, stavamo parlando con l’allenatore e il direttore sportivo e loro hanno spiegato tutto. Deve conoscere la cultura del campionato, il calcio italiano è difficile. È diverso da qualsiasi altro paese europeo“.

