Ag. Pinamonti: “Andrea più maturo, può fare un salto importante”
Enzo Raiola, procuratore tra i tanti anche di Andrea Pinamonti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Sportiva, in cui ha parlato della stagione dell’attaccante neroverde. Fino a questo momento, l’ex Empoli ha raccolto 4 reti e 2 assist in 16 partite, confermandosi capocannoniere del Sassuolo al pari del compagno di reparto Domenico Berardi.
SASSUOLO, L’AGENTE DI PINAMONTI: “SIAMO CONTENTI DEL PERCORSO FATTO, LA SALITA DALLA B ALLA A POTREBBE PORTARLO AD UN SALTO PIÙ IMPORTANTE”
Queste le parole di Enzo Raiola sul suo assistito: “Vive un momento a Sassuolo importante, dopo la promozione dalla B la squadra si è assestata e oggi si sta confermando. Siamo contenti del percorso e anche Andrea si sta rivelando un giocatore più maturo, sa aiutare la squadra oltre che segnare. Ha 26 anni e davvero questa salita potrebbe portarlo a un salto più importante, ma ad oggi siamo contenti del percorso fatto”.
