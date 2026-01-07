AEK, colpo Varga: ambizione europea e forza gol dal Ferencváros

Un acquisto che definisce le ambizioni dell’AEK

Il nuovo anno segna un passaggio chiave per l’AEK. L’accordo con il Ferencváros per Barnabas Varga va oltre il mercato di gennaio: è una dichiarazione d’intenti. Il club di Atene non si accontenta della leadership, vuole consolidarla con scelte immediate e mirate.

Varga, gol e concretezza

A 31 anni, Barnabas Varga arriva pronto. Alto 1,85, vive l’area con istinto e freddezza. In stagione ha firmato 10 gol in 17 presenze nel campionato ungherese, aggiungendo 4 reti in Europa League. Non cerca riflettori, cerca conclusioni. E le trova.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Un percorso costruito dal basso

La sua carriera racconta continuità. Dall’Austria ai gol con il Paksi, capocannoniere 2022/23 con 26 reti, fino alla consacrazione al Ferencváros: 20 gol nel 2023/24 e una presenza stabile nella Nazionale ungherese con 13 centri in 28 presenze. Negli ultimi due anni e mezzo, 70 gol in 113 partite. Numeri che non ammettono repliche.

L’incastro tecnico di Nikolić

Per Marko Nikolić, Varga completa il reparto con Luka Jović e Zini. Movimenti complementari, soluzioni diverse sulla stessa linea. Arriva per chiudere azioni, non per costruirle.

Strategia e volontà

Decisivi Javier Ribalta e Marios Iliopoulos, ma soprattutto la scelta del giocatore. Nonostante offerte dall’Arabia Saudita, Varga ha scelto l’Europa. L’AEK, protagonista in Stoiximan Super League e Conference League, aggiunge certezze. Non promesse. E questo, nel calcio, fa la differenza.