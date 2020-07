Adrian Ricchiuti: “L’Inter farebbe bene a cedere Lautaro. Simeone? Ti dà una carica vincente. Giampaolo grande allenatore. Da giovanissimo mi cercò il Napoli…” In diretta a “Taca La Marca”, programma in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Adrian Ricchiuti, ex trequartista tra le tante di Catania e Rimini. Adrian Ricchiuti si è soffermato sulla ripresa del calcio e su tanto altro. Ecco quanto emerso. Lautaro Martinez – “L’Inter potrebbe fare bene a cedere Lautaro, dopo l’espulsione ha subito un calo; inoltre il Barcellona si è messo in mezzo e chi non vorrebbe giocare con Messi? Inoltre ci sono tanti soldi in ballo e nessuno garantisce che Lautaro possa ripetersi come la prima parte di stagione”. Correa e Luis Alberto – “Correa e Luis Alberto sono calciatori che garantiscono la superiorità numerica e sono abili anche nel dettare l’ultimo passaggio. Simone Inzaghi li ha schierati nel ruolo ideale. Basti pensare che fino a qualche anno fa Luis Alberto rischiava di non giocare. Bisogna fare i complimenti alla Lazio, che opera come i club inglesi, mantenendo l’ossatura della squadra ed aggiungendo ogni stagione innesti validi.” Il Catania di Simeone – “Con Simeone e Burgos è stata una stagione fantastica, con tantissimi connazionali; il “Cholo”, insieme al suo staff, ci diede una carica disumana e soprattutto una mentalità vincente. In quegli anni Lo Monaco è stato davvero bravo a non rivoluzionare la rosa, aggiungendo altri profili interessanti.” Giampaolo – “Giampaolo al Catania venne mandato via con la squadra che comunque era in zona salvezza, è un grandissimo allenatore soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Al Milan purtroppo non gli è andata bene.” Possibilità di vestire la maglia del Napoli – “C’è stata la possibilità di venire a Napoli, da giovanissimo e poi quando c’era Pierpaolo Marino; forse è stato meglio così, che non si è realizzato il trasferimento, visto che sono argentino, nato a Lanus, terra che ha dato i natali a Diego Maradona, con il quale condivido solo il luogo di nascita. In tal senso ci sarebbero state tante pressioni.” La stagione del Napoli – “La stagione per quanto riguarda il campionato è deludente, qualcosa con Ancelotti si era incrinato. Gattuso è intervenuto in maniera importante sul piano tattico, ed è stata determinante la vittoria della Coppa Italia. Credo che la sconfitta con l’Atalanta ci può stare visto che la compagine di Gasperini sta letteralmente volando.” Rivelazione e delusione – “Reputo il Verona la rivelazione del campionato, invece non mi aspettavo una Roma così in difficoltà.” Il Papu Gomez – “E’ davvero un giocatore completo, crea la superiorità numerica, fa gol e fa segnare i suoi compagni di squadra, inoltre dà una mano alla fase difensiva. Sono convinto che non lascerà più Bergamo.” Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

