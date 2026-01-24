Addio a Nazzareno Canuti, bandiera dell’Inter scudettata del 1980

Il mondo del calcio italiano perde un altro pezzo della sua storia. Nella giornata di giovedì 23 gennaio è scomparso Nazzareno Canuti, bandiera dell’Inter e protagonista assoluto dello scudetto vinto nella stagione 1979/80. Il difensore, nativo di San Giovanni in Persiceto, aveva da poco festeggiato il suo 70esimo compleanno, lo scorso 15 gennaio.

Una carriera nerazzurra, dall’infermeria al tetto d’Italia

Canuti ha legato indissolubilmente il suo nome a quello dei colori nerazzurri. Cresciuto nel vivaio della Beneamata, ha compiuto tutta la trafila prima di approdare in prima squadra nel 1975, sotto la guida di Giuseppe Chiappella. Con l’Inter vi rimase per sette stagioni, durante le quali conquistò il titolo italiano nel 1980, due Coppe Italia (1978 e 1982) e il Mundialito per club nel 1981. Era un marcatore a uomo di quelli che non esistono più, tenace e risoluto, simbolo di una difesa d’altri tempi.

L’ultimo scudetto senza stranieri e il ricordo indelebile

La sua vittoria più grande resta quell’scudetto 1979/80, guidato in panchina da Eugenio Bersellini. Quella fu l’ultima Serie A vinta senza atleti extracomunitari in rosa, prima della riapertura delle frontiere. Qualsiasi tifoso di quella generazione ricorda a memoria quella formazione leggendaria: Bordon, Canuti, Oriali, Pasinato, Mozzini, Bini, Caso, Marini, Altobelli, Beccalossi, Muraro. Un’intera squadra entrata nel mito, di cui Nazzareno Canuti era un pilastro inamovibile.

Gli anni dopo l’Inter e l’addio al calcio

Nell’estate del 1982, dopo 180 presenze in nerazzurro, si trasferì al Milan, contribuendo alla promozione in Serie A dei rossoneri. Vestì poi le maglie di Genoa e Catania, prima di chiudere la carriera nella Solbiatese. Un calciatore di altri tempi, che amava ricordare con orgoglio le sue origini nerazzurre: “L’Inter è l’Inter, si ama. Ho cominciato come raccattapalle, a 14 anni”.