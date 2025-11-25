Addio a Lorenzo Buffon leggenda del Milan e del calcio italiano
Carriera e trionfi di Lorenzo Buffon
Lorenzo Buffon si è spento a Latisana all’età di 95 anni. La notizia è stata resa nota dalla figlia Patricia, che ha spiegato come l’ex portiere sia morto a causa di un improvviso arresto cardiaco. Avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre. Figura cardine del calcio italiano del dopoguerra, Buffon ha rappresentato per un decennio la sicurezza tra i pali del Milan, contribuendo alla conquista di cinque scudetti in un periodo segnato dal carisma di Niels Liedholm.
La sua carriera, iniziata nel 1950, non si è fermata ai colori rossoneri. Buffon ha difeso anche le maglie di Genoa, Fiorentina, Inter e della Nazionale italiana, lasciando ovunque una traccia profonda grazie a tecnica, personalità e spirito competitivo.
Una rivalità che ha fatto storia
Indimenticabile il suo duello sportivo con Giorgio Ghezzi, portiere dell’Inter, che trasformò il derby in una sfida nel derby. Due interpreti diversi dello stesso ruolo, due personalità forti, due simboli di un calcio che viveva di identità e contrasti.
Un personaggio anche fuori dal campo
Buffon finì spesso sotto i riflettori anche per la sua vita privata. Nel 1958 sposò Edy Campagnoli, celebre valletta della televisione dell’epoca accanto a Mike Bongiorno in Lascia o raddoppia?. Il matrimonio terminò con un divorzio, ma contribuì a rendere Buffon un volto noto oltre il rettangolo di gioco.
Nel tempo, la curiosità è rimasta viva anche per il legame familiare con Gigi Buffon, di cui era cugino di secondo grado del nonno. Un’eredità che ha attraversato generazioni, un cognome che continua a evocare eccellenza tra i pali.
