Addio a Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasperini
Un innovatore del calcio italiano
Il calcio italiano piange Giovanni Galeone, morto a 84 anni all’ospedale di Udine, dove era ricoverato da tempo. Ex allenatore di Napoli, Pescara e Udinese, è stato uno dei tecnici più carismatici e colti della sua generazione. Nel corso della carriera ha conquistato quattro promozioni in Serie A: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia, lasciando un segno profondo ovunque sia passato.
L’eredità di un maestro
Considerato un innovatore per le sue idee tattiche e per l’approccio umano verso i giocatori, Galeone è ricordato anche per il suo stile anticonvenzionale e la passione per la letteratura, che spesso citava nelle conferenze stampa. È stato il mentore di grandi allenatori come Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, che ne hanno ereditato la visione moderna e offensiva del gioco.
Un legame speciale con Allegri
Con Allegri, in particolare, Galeone aveva un rapporto profondo, fatto di amicizia e stima reciproca. Lo aveva incoraggiato nel ritorno al Milan prima dell’estate, testimoniando ancora una volta la sua influenza sul calcio italiano contemporaneo.
Un uomo oltre il campo
Nato a Napoli e cresciuto a Trieste, Galeone era un intellettuale prestato al calcio: amava la letteratura e la filosofia quanto il pallone. La sua eredità va ben oltre i risultati sportivi. Resta il ricordo di un pensatore del calcio, capace di insegnare che allenare significa, prima di tutto, educare.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo