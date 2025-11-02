Addio a Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasperini

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Novembre 2025

Un innovatore del calcio italiano

Il calcio italiano piange Giovanni Galeone, morto a 84 anni all’ospedale di Udine, dove era ricoverato da tempo. Ex allenatore di Napoli, Pescara e Udinese, è stato uno dei tecnici più carismatici e colti della sua generazione. Nel corso della carriera ha conquistato quattro promozioni in Serie A: due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia, lasciando un segno profondo ovunque sia passato.

L’eredità di un maestro

Considerato un innovatore per le sue idee tattiche e per l’approccio umano verso i giocatori, Galeone è ricordato anche per il suo stile anticonvenzionale e la passione per la letteratura, che spesso citava nelle conferenze stampa. È stato il mentore di grandi allenatori come Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo, che ne hanno ereditato la visione moderna e offensiva del gioco.

Un legame speciale con Allegri

Con Allegri, in particolare, Galeone aveva un rapporto profondo, fatto di amicizia e stima reciproca. Lo aveva incoraggiato nel ritorno al Milan prima dell’estate, testimoniando ancora una volta la sua influenza sul calcio italiano contemporaneo.

Un uomo oltre il campo

Nato a Napoli e cresciuto a Trieste, Galeone era un intellettuale prestato al calcio: amava la letteratura e la filosofia quanto il pallone. La sua eredità va ben oltre i risultati sportivi. Resta il ricordo di un pensatore del calcio, capace di insegnare che allenare significa, prima di tutto, educare.

