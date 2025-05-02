Adam Marušić rinnova con la Lazio, ma valuta l’addio in estate

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 2 Maggio 2025 · Aggiornato il 2 Maggio 2025

Rinnovo automatico, ma nessun adeguamento contrattuale

Il futuro di Adam Marušić alla Lazio resta incerto. Nonostante il prolungamento automatico del contratto che lo legherà al club capitolino per un’altra stagione, il laterale montenegrino si aspettava un ritocco economico, che però non è arrivato. L’assenza di un adeguamento ha aperto a nuove riflessioni da parte del calciatore e del suo entourage.

Delusione per il mancato riconoscimento economico

Dopo anni di servizio in Serie A con la maglia biancoceleste, Marušić si attendeva un riconoscimento formale da parte della società. Il mancato aggiornamento delle condizioni contrattuali è stato accolto con delusione da parte del giocatore, che ora, insieme al suo agente, prenderà in esame eventuali proposte da altri club nel corso della prossima finestra di mercato estiva.

La Lazio rischia di perdere un titolare

Classe 1992, Adam Marušić è uno dei giocatori più esperti della rosa biancoceleste, apprezzato per la sua duttilità e continuità. Nonostante la permanenza garantita dalla clausola automatica, la mancanza di un dialogo aperto con la dirigenza potrebbe spingerlo a valutare concretamente l’addio.

Estate decisiva per il futuro del montenegrino

Con il contratto rinnovato formalmente ma senza nuove condizioni, il prossimo mercato sarà determinante per capire se Marušić continuerà a essere una colonna della Lazio o se intraprenderà una nuova avventura professionale, magari all’estero, dove il suo profilo è già stato sondato.

