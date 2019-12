Acquafresca: “Spero che il Genoa si salvi”

ACQUAFRESCA – Problemi in attacco per il Grifone in questa prima parte di stagione. Appena 11 punti in classifica, penultimo posto. Soffre la Genova rossoblù. PianetaGenoa1893,net ha intervistato in esclusiva l’ex attaccante del Genoa Acquafresca per fare il punto della situazione in casa Grifone

ACQUAFRESCA – Dopo l’infortunio a Kouamè, rottura del legamento crociato, il Genoa ha faticato a segnare e a concretizzare azioni. Acquafresca si è così espresso su questo punto:

“L’infortunio al crociato di Christian Kouamé pesa tanto. Pinamonti ha talento ma non deve sopportare una responsabilità eccessiva dettata dal momento difficile: è fondamentale la tranquillità che vedo ancora intatta in mister Motta”

ACQUAFRESCA – L’ex attaccante dopo l’esperienza al Sion adesso vive i Sardegna. Inevitabile un commento sui sardi che volano in classifica, nonostante la sconfitta nel recupero di lunedì sera contro la Lazio. Ma anche il punto della situazione in casa Genoa con una salvezza a rischio:

“ Vivo in Sardegna ma Genova mi è rimasta nel cuore. Il Cagliari sta vivendo un grande momento, tuttavia penso che il Genoa si salverà: spero che il Grifone non soffra più di tanto”

Il giocatore ha poi ripercorso la sua esperienza in rossoblù, dai compagni Criscito e Juric fino a quello con Preziosi:

“Mimmo riuscirà a coronare il sogno di chiudere la carriera nel club di casa: purtroppo io non ci riuscii al Cagliari. Juric era già un allenatore in campo, non mi aspettavo facesse così bene: le sue squadre sono sempre ostiche da affrontare. Il presidente Preziosi mi assicurò che mi avrebbe riportato al Genoa a gennaio 2010. L’accordo si trovò in extremis, alle ore 19 dell’ultimo giorno di mercato, poiché il Genoa prestò Floccari alla Lazio”

LEGGI ANCHE

LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO:

Napoli, Milik: “Momento brutto, voglio aiutare ancora di più la squadra”

Barcellona, Vidal furioso lascia la rifinitura dopo l’esclusione dal Clasico

Mandzukic – Atalanta: suggestione per la Champions?

Zapata, rientro in campo previsto per il 6 gennaio

Mondiale per Club: Flamengo primo finalista

Mercato Inter, tesoretto da 50 milioni per lo Scudetto

Genoa, Radu premiato come miglior giocatore rumeno dell’anno

Real Madrid, Zidane: “Stiamo bene, pronti per il Barcellona”

Barcellona, Valverde pre Real Madrid: “Clasico equilibrato, occhio a Benzema