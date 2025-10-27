Abramovich pronto a tornare nel calcio: ipotesi Galatasaray
Abramovich, il ritorno nel calcio passa dalla Turchia
Il nome di Roman Abramovich torna a circolare nel mondo del calcio: dopo la cessione del Chelsea nel 2022, il magnate russo starebbe pianificando un ritorno attraverso un investimento nel Galatasaray. Secondo fonti turche, l’ex proprietario dei Blues sarebbe interessato a trasferirsi a Istanbul e a entrare, seppur indirettamente, nella gestione del club giallorosso.
Dai trionfi con il Chelsea alla nuova sfida
Proprietario del Chelsea dal 2003 al 2022, Abramovich ha costruito uno dei club più vincenti d’Europa: cinque Premier League e due Champions League sotto la sua guida. Il suo arrivo cambiò radicalmente gli equilibri finanziari del calcio mondiale, inaugurando l’era dei grandi investimenti privati e delle operazioni multimilionarie.
Galatasaray e i limiti dell’investimento diretto
Oggi, però, la situazione è più complessa. Il Galatasaray Sportif A.Ş. è controllato dalla Fondazione Galatasaray e non da un’entità privata. Per questo motivo, un’acquisizione diretta è esclusa. Abramovich potrebbe aggirare l’ostacolo attraverso sponsorizzazioni, partnership infrastrutturali o accordi commerciali con le filiali del club.
Un ritorno che farebbe rumore
Se le voci fossero confermate, il ritorno di Abramovich rappresenterebbe un evento di grande portata per il calcio europeo. Il miliardario russo, rimasto lontano dai riflettori negli ultimi anni, potrebbe riportare la sua influenza in un mercato in forte espansione come quello turco.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo