Abramovich pronto a tornare nel calcio: ipotesi Galatasaray

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Abramovich, il ritorno nel calcio passa dalla Turchia

Il nome di Roman Abramovich torna a circolare nel mondo del calcio: dopo la cessione del Chelsea nel 2022, il magnate russo starebbe pianificando un ritorno attraverso un investimento nel Galatasaray. Secondo fonti turche, l’ex proprietario dei Blues sarebbe interessato a trasferirsi a Istanbul e a entrare, seppur indirettamente, nella gestione del club giallorosso.

Dai trionfi con il Chelsea alla nuova sfida

Proprietario del Chelsea dal 2003 al 2022, Abramovich ha costruito uno dei club più vincenti d’Europa: cinque Premier League e due Champions League sotto la sua guida. Il suo arrivo cambiò radicalmente gli equilibri finanziari del calcio mondiale, inaugurando l’era dei grandi investimenti privati e delle operazioni multimilionarie.

Galatasaray e i limiti dell’investimento diretto

Oggi, però, la situazione è più complessa. Il Galatasaray Sportif A.Ş. è controllato dalla Fondazione Galatasaray e non da un’entità privata. Per questo motivo, un’acquisizione diretta è esclusa. Abramovich potrebbe aggirare l’ostacolo attraverso sponsorizzazioni, partnership infrastrutturali o accordi commerciali con le filiali del club.

Un ritorno che farebbe rumore

Se le voci fossero confermate, il ritorno di Abramovich rappresenterebbe un evento di grande portata per il calcio europeo. Il miliardario russo, rimasto lontano dai riflettori negli ultimi anni, potrebbe riportare la sua influenza in un mercato in forte espansione come quello turco.

