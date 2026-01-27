Abraham, il Besiktas passa al riscatto, ma non resta; la Roma…

La Roma ha ricevuto la cifra pattuita per il riscatto di Tammy Abraham da parte del Besiktas, per consentire la cessione del 9: ora, A. Villa

BESIKTAS ROMA ABRAHAM – Futuro lontano da Roma, in via definitiva, per un nuovo capitolo proveniente dal passato. Sono tante le vicissitudini di mercato che si stanno susseguendo intorno al nome di Tammy Abraham, ex centravanti con un recente passato in Italia nella capitale e al Milan. Il Besiktas, club nel quale l’attaccante inglese ha militato in questo semestre dopo l’esperienza a Milano, passa al riscatto sulla base di una cifra di 13 milioni di euro già incassata dalla società giallorossa con sei mesi d’anticipo rispetto le scadenze pattuite.

Ma le girevoli porte del mercato condurranno il ventinovenne al passato, all’Aston Villa, squadra inglese con la quale Abraham sta per sostenere le visite mediche per chiudere l’affare. Secondo quanto appreso, i turchi avrebbero definito l’affare con il club britannico mediante un prestito con diritto di riscatto a 21 milioni di sterline. Per rendere possibile ciò, dunque, il Besiktas ha estinto anticipatamente il prestito del centravanti inglese e consentito allo stesso Abraham di raggiungere Londra.

Nel corso di questa stagione, dopo il buon impatto in rossonero, il classe 1997 ha totalizzato 13 reti – in tutte le competizioni – nelle 26 partite in cui è stato chiamato in causa. Il Besiktas ha già reso noto, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, di aver rilevato il cartellino di Abraham a titolo definitivo e attende che il calciatore espleti l’iter burocratico con l’Aston Villa, club pronto a riaccogliere il centravanti dopo l’esperienza nella stagione 2018/2019. La Roma, intanto, passa all’incasso per la cessione del ventinovenne.

