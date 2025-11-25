A22 attacca la UEFA: parte la battaglia legale
A22 Sports Management ha avviato ufficialmente le procedure legali contro la UEFA. L’annuncio segue il fallimento di sette mesi di negoziati per il riconoscimento della Unify League, la competizione paneuropea proposta dalla società.
Il contesto giuridico
La mossa si basa sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del dicembre 2023, che aveva accusato la UEFA di abuso di posizione dominante nel mercato delle competizioni transfrontaliere. Nonostante il verdetto, l’organismo di governo del calcio europeo ha mantenuto regolamenti che, secondo A22, violano palesemente il diritto della concorrenza.
Il fallimento dei negoziati
I colloqui, protrattisi da marzo a settembre 2025, non hanno prodotto un accordo. A22 afferma di aver fatto “significative concessioni” sul formato della Unify League, sulla governance e sulla piattaforma di streaming Unify, senza ottenere il via libera dalla UEFA.
La richiesta di risarcimento
Con questo passo, A22 intende ora ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa delle pratiche monopolistiche dell’organismo. La disputa legale si annuncia come uno scontro epocale che potrebbe ridisegnare il futuro del calcio clubistico europeo.
