Manos Staramopoulos · Pubblicato il 4 Novembre 2024 · Aggiornato il 4 Novembre 2024

ANFIELD – La dirigenza del Liverpool ha adottato misure severe per proteggere i propri tifosi, bandendo a vita dallo stadio 75 persone coinvolte nella rivendita illegale di biglietti.

Il club inglese ha deciso di intensificare le azioni contro la vendita illegale di tagliandi, bannando a tempo indeterminato altre 136 persone e chiudendo oltre 100.000 account clandestini. Altri 5.670 account sono attualmente sottoposti a controlli per attività sospette.

75 persone bannate a vita da Anfield per rivendita di biglietti

“In questa stagione, il club ha continuato a incrementare gli investimenti nelle misure anti-marketing, compresa l’implementazione di una maggiore protezione online. Si ricorda ai tifosi di non acquistare biglietti da canali online non ufficiali o da venditori non ufficiali, poiché il numero di tifosi truffati è aumentato, soprattutto online”, si legge in un comunicato del club.

Anfield ha recentemente aumentato la capacità dello stadio a oltre 60.000 posti. Tuttavia, la domanda supera ancora di gran lunga l’offerta, e gli amministratori stanno valutando un ulteriore aumento della capacità per soddisfare la crescente richiesta.

