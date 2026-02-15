 Salta al contenuto
500 volte Kane: l’uragano inglese entra nella storia

Ci sono traguardi che raccontano una carriera. E poi ci sono cifre che raccontano un’epoca. Harry Kane ha raggiunto quota 500 gol in carriera, centrando un obiettivo che certifica la sua grandezza nel panorama calcistico contemporaneo. Il centravanti del Bayern Monaco ha toccato la cifra tonda nella vittoria contro il Werder Brema, confermandosi uno degli attaccanti più continui e prolifici degli ultimi quindici anni.

500 gol in 743 partite: la costanza di un bomber totale

La cifra simbolica è arrivata con una doppietta nel 3-0 al Werder Brema: prima dal dischetto, poi su assist di Luis Diaz. Due reti che hanno portato Kane a 500 centri in 743 partite ufficiali, un dato che lo colloca tra i più grandi realizzatori dell’era moderna. Curiosamente, ha raggiunto questo traguardo in dieci partite in meno rispetto a Cristiano Ronaldo (753), mentre Lionel Messi detiene il primato per rapidità con 632 gare.

La distribuzione dei gol racconta una carriera costruita passo dopo passo: 280 con il Tottenham, 126 in due stagioni e mezzo con il Bayern, 78 con la Nazionale inglese, oltre alle reti segnate nelle prime fasi del suo percorso tra Leyton Orient, Millwall e Leicester. Un percorso che ha visto Kane passare da giovane promessa a leader assoluto, fino a diventare il simbolo di una generazione di bomber. La sua capacità di adattarsi a contesti diversi, dalla Premier League alla Bundesliga, oltre alle competizioni europee, certifica una qualità non legata a un singolo sistema, ma alla completezza del suo repertorio tecnico.

Media spaventosa al Bayern e freddezza dal dischetto

Se la carriera complessiva è impressionante, i numeri recenti al Bayern Monaco sono addirittura vertiginosi. Nella stagione in corso Kane ha già realizzato 46 gol tra tutte le competizioni, con una media che lo rende il primo giocatore nei top cinque campionati europei ad aver raggiunto quota 41 reti stagionali in appena 35 partite. I 5 timbri restanti sono arrivati invece con la Nazionale, durante le qualificazioni mondiali dei Tre Leoni guidati da Tuchel.

La sua specialità resta l’area di rigore, ma a colpire è soprattutto la precisione dagli undici metri: 23 tiri dal dischetto realizzati su 23 tentativi da quando è arrivato in Germania. In carriera, i penalty trasformati sono già 100. Un’automatismo quasi scientifico che lo rende una certezza granitica nei momenti chiave.

A 32 anni, Kane sembra vivere una seconda giovinezza. Dopo aver lasciato il Tottenham senza trofei ma da miglior marcatore della storia del club, in Baviera ha poi conquistato Bundesliga e Supercoppa. E con un contratto fino al 2027, il Bayern lavora per blindarlo ulteriormente. Perché quando hai un numero 9 così, lasciarlo andare non è un’opzione.

