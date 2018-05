Wolfsburg, arriva il messaggio di Dzeko: “I tifosi devono sostenere la squadra”

Il bosniaco: “Sabato bisogna dare più del 100% e restare uniti”

In uno dei momenti più delicati della storia sportiva del, a rischio retrocessione, arriva un messaggio da un grande ex:

L’attaccante bosniaco attualmente alla Roma, si è fatto conoscere al mondo intero proprio negli anni passati in Bundesliga, con la maglia dei lupi, club in cui ha militato dal 2007 al gennaio 2011.

Kicker ha riportato le parole del grande ex rivolte soprattutto ai tifosi, che in settimana hanno contestato pesantemente la squadra: “I tifosi devono sostenere la squadra, dal primo all’ultimo minuto, nonostante la stagione non sia stata positiva. Questa è l’ultima partita, ci si gioca tutto. So bene la difficoltà che si incontra quando un calciatore perde fiducia, provi a fare qualcosa ma senza la testa e le gambe che vanno nella stessa direzione diventa difficile. Sabato bisogna dare più del 100%, restare uniti e soprattutto guardare avanti senza pensare al passato“.